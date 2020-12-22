أروابارينا: لاعبو بيراميدز مطالبون بالاجتهاد وعدم الاعتماد على أسمائهم فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب الاتحاد الليبي في بداية مشواره بكأس الكونفدرالية الأفريقية، شيء إيجابي ولكن الفريق يحتاج للتحسن في جميع الجوانب المختلفة في اللقاءات المقبلة، موضحا أن بيراميدز ارتكب بعض الأخطاء يجب العمل على تلافيها فى المرحلة المقبلة، والنقطة الإيجابية الأهم هي الفوز بهدف.
شدد المدير الفني لبيراميدز على أن الفريق عليه التحسن وتصحيح الأمور، موضحًا أن محمد فتحي تم استبعاده بسبب إصابته بفيرس كورونا، وتم استبدال إريك تراوري مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابة قوية في الأنكل، وسيعمل على تجهيز اللاعبين للقاءات الدوري المقبلة.
شدد المدرب الأرجنتيني على أن المشوار لا يزال طويلا وكرة القدم لا تعتمد على الأسماء فقط ولابد من الاجتهاد داخل الملعب، ولدي ثقة كبيرة في إمكانيات فريقي وقدرتهم على التحسن في المرحلة المقبلة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في التطور والظهور بصورة أفضل ونتائج أكثر إيجابية.
المدير الفني أشار إلى أن هدف بيراميدز هو المنافسة على جميع البطولات، ولكن أولا يجب على الفريق التحسن والوصول لمستوى الأداء المطلوب والذي يتساوى مع حجم الأسماء الموجودة، ولا يعتمد على الحديث كثيرا ولكنه يعمل على ذلك ولابد من العمل بجد يوميا من أجل التحسن والظهور بالشكل المطلوب، موضحا أنه لابد من الاجتهاد في جميع المستويات للظهور بصورة جيدة واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا في اللقاءات.
وحقق فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فوزًا مهمًا على الاتحاد الليبى بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي، ليؤجل الحسم إلى دور الـ32 مكرر حتى مباراة الإياب.
أحرز هدف فوز بيراميدز اللاعب الغانى جون أنطوى، فى الدقيقة 55، بعدما سدد الكرة وتصدى لها حارس مرمى الاتحاد الليبى، ثم ارتدت للاعب مرة أخرة ليسكنها الشباك.
وكان الشوط الأول شهد محاولات مكثفة من فريق بيراميدز لتسجيل هدف التقدم، وسط تأمين دفاعى لفريق الاتحاد الليبى، وكاد جون أنطوى أن يحرز الهدف فى أخر دقائق الشوط الأول، وفى الوقت بدل الضائع انتفض الاتحاد الليبى وشن المهدى الهونى أخطر هجمات على مرمى شريف إكرامى، وكاد أن يحرز هدف التقدم لولا تدخل أحمد سامى المدافع.
وفى الشوط الثانى، استمر ضغط بيراميدز، وأهدر رمضان صبحى فرصة هدف محقق فى الدقيقة 51 بعدما أرسل نبيل عماد دونجا كرة داخل منطقة الجزاء ومررها إسلام عيسى بالرأس لرمضان صبحى، الذى سددها ضعيفة فى يد حارس المرمى، وبعدها سجل جون أنطوى هدف التقدم لبيراميدز، وخرج أنطوى فى الدقيقة 78 ودخل أحمد فتحى بدلاً منه،
وجاء التشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق، خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس، وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي.
وضم تشكيل الاتحاد الليبي كلا من.. معاذ اللافي فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. عبد العزيز الصويعي، ناجى درا، المهدى الهونى، سند الكوري، فى الوسط.. صهيب بن سليمان، علي سلامة، عمر الخوجة، ربيع الشادى، فى الهجوم.. على مادي، و معاذ عيسي.
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