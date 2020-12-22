شكرا لقرائتكم خبر عن أروابارينا: لاعبو بيراميدز مطالبون بالاجتهاد وعدم الاعتماد على أسمائهم فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفوز الذي حققه فريقه على حساب الاتحاد الليبي في بداية مشواره بكأس الكونفدرالية الأفريقية، شيء إيجابي ولكن الفريق يحتاج للتحسن في جميع الجوانب المختلفة في اللقاءات المقبلة، موضحا أن بيراميدز ارتكب بعض الأخطاء يجب العمل على تلافيها فى المرحلة المقبلة، والنقطة الإيجابية الأهم هي الفوز بهدف.

شدد المدير الفني لبيراميدز على أن الفريق عليه التحسن وتصحيح الأمور، موضحًا أن محمد فتحي تم استبعاده بسبب إصابته بفيرس كورونا، وتم استبدال إريك تراوري مع نهاية الشوط الأول بسبب إصابة قوية في الأنكل، وسيعمل على تجهيز اللاعبين للقاءات الدوري المقبلة.

شدد المدرب الأرجنتيني على أن المشوار لا يزال طويلا وكرة القدم لا تعتمد على الأسماء فقط ولابد من الاجتهاد داخل الملعب، ولدي ثقة كبيرة في إمكانيات فريقي وقدرتهم على التحسن في المرحلة المقبلة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في التطور والظهور بصورة أفضل ونتائج أكثر إيجابية.

المدير الفني أشار إلى أن هدف بيراميدز هو المنافسة على جميع البطولات، ولكن أولا يجب على الفريق التحسن والوصول لمستوى الأداء المطلوب والذي يتساوى مع حجم الأسماء الموجودة، ولا يعتمد على الحديث كثيرا ولكنه يعمل على ذلك ولابد من العمل بجد يوميا من أجل التحسن والظهور بالشكل المطلوب، موضحا أنه لابد من الاجتهاد في جميع المستويات للظهور بصورة جيدة واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا في اللقاءات.