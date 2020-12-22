شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لا حديث عن رحيل مصطفى محمد قبل الأولمبياد وساسى يقترب من التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عصام سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك، عن أخر المستجدات فى ملف التجديد لنجوم الفريق، وفى مقدمتهم الثنائى فرجانى ساسى ويوسف أوباما، بالإضافة إلى موقف الزمالك من العروض التى تلقاها مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء، وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر: الأمور تسير بشكل جيد، وإلغاء مباراة الغزالة التشادى ريح الأمور بشكل كبير، وخاصة أنه لا يفصلنا إلا أيام قليلة عن مباراة الأهلى، وحكام المباراة أدوا أمس تدريباته مفى ملعب المباراة فى انتظار الفريق التشادى، ولكن كل الطرق أكدت انسحاب الفريق.

أضاف: التجديد لنجوم الفريق تسير من جيد لأفضل، أمامنا حقل ألغام نتجاوزه، وسددنا مقدمات كثير من اللاعبين والكثير من المستحقات المتأخرة، والأمور مستقرة مع مصطفى محمد نحن مقتنعون باحترافه ولكن بعد الأولمبياد ننتظر له عروض أفضل وأرقام أفضل، وفرجانى ساسى يقدر حب جماهير الزمالك له، ويحظى بنفس الشعبية التى يحظى بها فى تونس حتى أنه سأل هناك أنت منين قالهم من ميت عقبة، والأمور تتجه نحو التجديد، وأوباما يمثل قيمة كبيرة للفريق والأمور تسير فى سبيل تعديل الوضع بشكل أو بآخر.

واصل: الأجواء إيجابية جداً قبل مباراة الأهلى، وتلك المباراة ستكون مهمة جداً فى المسابقة والزمالك يسعى لمصالحة جماهيره بعد انتكاسة دورى الأبطال وكأس مصر.

واختتم: أحمد البكرى بناءً على تأكيد شقيقه فى المستشفى حالياً وحالته مستقرة، وطرد مصطفى محمد مستمر حتى الدور المقبل، ولكن سنخاطب الاتحاد لاستيضاح الموقف.