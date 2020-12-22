شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم الرابع بمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي يستبعد غير المقيدين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عادل زاروك الحكم الرابع في مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي والتي تجمعهما في ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية الإفريقي، على معاينة المتواجدين على دكة احتياطي الفريقين، للتأكد من أن الدكة لا يتواجد بها سوى المقيدين في الكشوف التي يتسلمها مسئولي الكاف من الأندية.

وكان الشوط الأول شهد محاولات مكثفة من فريق بيراميدز لتسجيل هدف التقدم، وسط تأمين دفاعى لفريق الاتحاد الليبى، وكاد جون أنطوى أن يحرز الهدف فى أخر دقائق الشوط الأول، وفى الوقت بدل الضائع انتفض الاتحاد الليبى وشن المهدى الهونى أخطر هجمات على مرمى شريف إكرامى، وكاد أن يحرز هدف التقدم لولا تدخل أحمد سامى المدافع.

وجاء التشكيل بيراميدز كالتالى.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق، خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - عمر جابر - عبد الله السعيد - نبيل عماد دونجا، خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء: مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس، وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي.

وضم تشكيل الاتحاد الليبي كلا من.. معاذ اللافي فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. عبد العزيز الصويعي، ناجى درا، المهدى الهونى، سند الكوري، فى الوسط.. صهيب بن سليمان، علي سلامة، عمر الخوجة، ربيع الشادى، فى الهجوم.. على مادي، و معاذ عيسي.