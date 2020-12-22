شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الزمالك للمتمردين على التجديد : إتعلموا من طارق حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدرهاشتاج طارق حامد لاعب وسط الزمالك المدافع موقع التدونيات القصيرة توتير على خلفية وجود أزمات مع بعض لاعبى الفريق لتجديد عقودهم حيث استشهد جمهور الأبيض بقلب الأسد ووجهوا عدة رسائل لعدد من اللاعبين وأبرزها إتعلموا من طارق حامد.

وتسابق لجنة الكرة فى نادى الزمالك الزمن لتجديد عقود عدد من نجوم الفريق وعلى رأسهم التونسي فرجانى ساسي ويوسف أوباما صانع الألعاب وعبد الله جمعة الظهير الأيسر والمهاجم الواعد مصطفى محمد الذى ينوي الرحيل لخوض تجربة جديدة فى الإحتراف الخارجى.

وضرب جمهور الزمالك المثال بطارق حامد حيث جاء فى أغلب الرسائل أنه مثال للتضحية وحب النادى وعلى الجميع أن يحذو حذوه دون النظر إلى المقابل المادى والأموال ومن تلك الرسائل :"مفروض لعيبة الزمالك اللي بتماطل في التجديد وعايزة فلوس زيادة تتعلم من طارق حامد التضحية والانتماء = طارق حامد من سنة ".

كما تم إعادة نشر فيديو لطارق حامد على قناة الزمالك وهو يشكر بشدة جماهير الفريق قائلا عمرى ما أوفى جماهير الزمالك حقها عليا .

من جهته عقد أشرف قاسم المشرف علي الكرة بفريق الزمالك جلسة مع مصطفي محمد مهاجم الفريق لاقناعه بتأجيل ملف الاحتراف حتي نهاية الموسم والبقاء في الفريق والتركيز مع الزمالك الموسم الحالي، وذلك بعد تمسك مصطفى محمد بالاحتراف الأوروبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد مصدر داخل الزمالك ان أشرف قاسم طلب من مصطفي محمد تأجيل الاحتراف حتي نهاية الموسم وتحديدا عقب مشاركته في اوليمبياد طوكيو الصيف المقبل، مؤكدا له ان مشاركته مع المنتخب الاوليمبي ستكون سبب في تلقيه عروض احتراف أقوى من العرض الفرنسي الذي تلقاه مؤخرا.

دخلت العلاقة بين يوسف أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك وإدارة النادي في أزمة بشأن ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجارى، بعدما تلقى اللاعب عرضا شفويا من التعاون السعودى عن طريق وكيل أعمال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وفوجئ مسئولي الزمالك بأن اللاعب يفوض وكيل كارتيرون للحديث مع مسئولي النادي في مفاوضات التجديد، ولجأ اللاعب للاستعانة بوكيل كارتيرون من أجل الضغط على مسؤولي الزمالك لتلبية طلباته المادية من أجل تجديد عقده مع النادي الأبيض.

يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، تنظيم مباراة ودية للفريق استعدادا لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن الحضور إلى القاهرة، لخوض المباراة التى كانت من المقرر أن تجمع بينه وبين الفريق الأبيض غدًا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وخضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بالأمس قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الإجراء الذى يأتى ضمن الإجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.