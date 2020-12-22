المقاولون يتعادل سلبياً مع النجم الساحلي في الكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

فشل المقاولون العرب في استغلال الفرص التي أتيحت له من أجل الخروج منتصراً بذهاب دور الـ32 بالكونفيدرالية الأفريقية.

وتعادل المقاولون العرب 0-0 مع النجم الساحلي التونسي مساء اليوم الثلاثاء بالجبل الأخضر.

وكاد المقاولون خاصة في شوط المباراة الثاني أن يسجل هدفاً أو اثنين لكن لم ينجح لاعبوه في هز شباك الفريق التونسي.

ويستهدف المقاولون العرب تحقيق نتيجة إيجابية في تونس من أجل خطف بطاقة التأهل للدور المقبل بالكونفيدرالية.

وتأهل المقاولون إلى دور الـ32 بعدما تخطى عقبة أرتا سولار الجيبوتي في تمهيدي البطولة بنتيجة 10-1 في مجموع المباراتين.

وبدء عماد النحاس المدير الفني للمقاولون بتشكيل مكون من: حسن شاهين، وأمير عابد، وفاروق نور الدين، وخالد الحسيني، وحسن الشامي، وإبراهيم صلاح، ومحمد مجلي، ويوسف الجوهري، وأحمد شكري، ومحمد عصام، ومحمد سالم.

أما النجم الساحلي فبدء بتشكيل مكون من: أيمن المثلوثي، ووجدي كشريدة، وصدام بن عزيزة، وصلاح حربي، ومرتضى بن وناس، وسليم بوخنشوش، وأمين بن عمر، وميندوزا، وياسين شيخاوي، وسليماني كوليبالي، ورضوان زردوم.