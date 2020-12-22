ماذا قال ثنائي بيراميدز بعد الفوز أمام الاتحاد الليبي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

قال أحمد سامي، مدافع فريق بيراميدز، إن الفوز على الاتحاد الليبي مهم للغاية خاصة وأنه أول انتصار في الموسم الجديد لهم بعد خسارة وتعادل في بداية مشوارهم بالدوري.

وأضاف سامي في تصريحات عقب المباراة:"الفريق كان بإمكانه الخروج بانتصار كبير بفضل سيطرته على مجريات الأمور، الانتصار أمر جيد خاصة وأنه خارج الأرض ، وبيراميدز أمامه مواجهة ثانية باستاد الدفاع الجوي سيسعى خلالها للفوز مرة أخرى وتأكيد التأهل للدور المقبل، والفريق الليبي اعتمد على التأمين الدفاعي الكامل ولم تكن هناك خطورة كبيرة على مرمى شريف إكرامي.

زأكد المدافع أن بيراميدز تعاقد مع مجموعة رائعة من النجوم بمختلف المراكز بجانب العناصر الموجودة والفريق لديه هدف واضح وهو الفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، والأداء سيتحسن في المرحلة المقبلة.

وقال عمر جابر لاعب بيراميدز إن الفوز على الاتحاد الليبي مهم للغاية خاصة وأنها بداية مشوار في البطولة، حيث نجح الفريق في تحقيق إنجاز في النسخة الماضية وتحقيق لقب الوصافة ويسعى للفوز في النسخة الحالية.

شدد جابر على أن الفريق لم يقدم المستوى المطلوب منه حتى الآن في الدوري ولكن اللاعبون تعاهدوا على الفوز وتحقيق الانتصارات في اللقاءات المقبلة، والفريق يطمع للفوز بجميع البطولات التي يشارك فيها، خاصة مع التدعميات القوية التي أجراها النادي بداية الموسم وضم مجموعة نجوم رائعة في مختلف المراكز.

عمر جابر أشار إلى أنه يلعب في أي مكان يطلبه فيه المدير الفني وجميع خطوط الوسط والدفاع شارك فيها ولديه خبرة في التعامل معها، والفريق قادر على الظهور بمستوى متميز في اللقاءات المقبلة.