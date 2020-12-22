مدرب بيراميدز: نحتاج للتحسن رغم الفوز.. كرة القدم لا تعتمد على الأسماء فقط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

لم يكن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لبيراميدز، راضيا عن أداء الفريق رغم تجاوز الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية، مشيرا إلى ضرورة الوصول لأداء يتساوى مع حجم الأسماء المتواجدة.

وفاز بيراميدز -وصيف النسخة الماضية- على مضيفه الاتحاد الليبي بهدف نظيف سجله الغاني جون أنطوي، في المباراة التي أقميت على ملعب إستاد الإسكندرية مساء الثلاثاء، في ذهاب دور الـ32 الأول للكونفدرالية.

وقال أروابارينا، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الفوز الذي تحقق شيء إيجابي، ولكن الفريق يحتاج للتحسن في جميع الجوانب المختلفة في اللقاءات المقبلة، الفريق ارتكب بعض الأخطاء ويجب العمل على تلافيها".

وأضاف: حققنا النقطة الإيجابية الأهم وهي الفوز بهدف، لكن الفريق عليه التحسن ويعمل على تصحيح الأمور، وتم استبعاد محمد فتحي بداعي الإصابة وتم استبدال إريك تراوري مع نهاية الشوط الأول إثر تعرضه لإصابة قوية في الأنكل".

وأكمل: "المشوار ما يزال طويلا، وكرة القدم لا تعتمد على الأسماء فقط ولابد من الاجتهاد داخل الملعب، ولدي ثقة كبيرة في إمكانيات فريقي وقدرتهم على التحسن في المرحلة المقبلة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في التطور والظهور بصورة أفضل ونتائج أكثر إيجابية".

وأتم المدير الفني لبيراميدز قائلا: "هدف النادي هو المنافسة على جميع البطولات واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا في اللقاءات، ولكن أولا يجب على الفريق التحسن والوصول لمستوى الأداء المطلوب والذي يتساوى مع حجم الأسماء الموجودة، ولا يعتمد على الحديث كثيرا، ولابد من العمل بجد يوميا من أجل التحسن والظهور بالشكل المطلوب، ويجب الاجتهاد للظهور بصورة جيدة".