أزمة في الأهلي بسبب إصابات كورونا قبل مواجهة سبورتنج في السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

يواجه النادي الأهلي أزمة بعد قرار اتحاد كرة السلة بإقامة مباراة الفريق الأحمر "رجال" أمام سبورتنج بنصف نهائي بطولة دوري المرتبط في موعدها غدًا الأربعاء، بعد تعرضه 3 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا.

وأصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة قرارا، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم تأجيل المباريات في حالة واحدة، وهي إصابة أكثر من 6 لاعبين في الفريق الواحد.

واشترط مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة أن يقوم النادي بإرسال لاعبيه لعمل مسحة تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد، على أن يتحمل النادي صاحب طلب التأجيل تكاليف تلك المسحة.

وقال مصدر بالأهلي لمصراوي: "نحاول تأجيل المباراة بداعي أن قوام الفريق ممن يتم قيدهم يصل لـ15 لاعبا فقط ويشارك 5 لاعبين بشكل أساسي كما هو متبع في نظام اللعبة".

وأضاف: "رغم تعرض 3 لاعبين للإصابة بفيروس كورونا إلا أن اتحاد السلة مازال يصر على موقفه بإقامة لقاء سبورتنج غدا الأربعاء".

وكانت لجنة المسابقات باتحاد كرة السلة أعلنت مواعيد مباريات الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، حيث تقام مباريات الذهاب غدا الأربعاء 23 ديسمبر والعودة يوم الجمعة 25 ديسمبر.

يُذكر أن الأهلي ضرب موعدًا مع سبورتنج في نصف النهائي دوري المرتبط لكرة السلة بتمام الساعة الرابعة مساءً، بينما سيلعب الاتحاد ضد سموحة ضمن منافسات نفس الدور في الثانية ظهرًا.