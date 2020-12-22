بالفيديو.. بيراميدز يفتتح مشواره في الكونفيدرالية بالفوز على الاتحاد الليبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استهل نادي بيراميدز مشواره بدور المجموعات في بطولة الكونفيدرالية بالفوز على نظيره الاتحاد الليبي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل هدف بيراميدز خلال المباراة لاعبه جون أنطوي في الدقيقة 56 من عمر المباراة بعدما وصلته الكرة مرة أخرى بعد تصدى الحارس لرأسيته ليسددها هذه المرة في المرمى.

بداية سريعة للمباراة بحصول بيراميدز على ركلة حرة نفّذها عبدالله السعيد داخل منقطة جزاء الاتحاد الليبي ولكن إخرجها الدفاع.

وواصل بيراميدز ضغطه على لاعبي الاتحاد الليبي حتى جاءت الخطورة الأولى بتمريرة من رمضان صبحي لزميله جون أنطوي داخل منطقة الجزاء الذي سدد الكرة تجاه المرمى ولكن تصدى لها الحارس في الدقيقة 11

واستمرت سيطرة بيراميدز على مجريات المباراة حتى الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول وسط محاولات دون خطورة على مرمى الاتحاد الليبي باستثناء كرة الدقيقة 11.

ولم يشهد الشوط الأول أي خطورة من قبل لاعبي الاتحاد الليبي ولكن جون أنطوي كان صاحب اللقطات البارزة في أول 45 دقيقة وهي الدقيقة التي كاد يتقدم بها لبيراميدز بتصويبة مرت أعلى العارضة.

ولكن رد الاتحاد الليبي بكرة خطرة كادت أن تنتهي بهدف عن طريق لاعبهم علي مادي الذي دخل بالكرة لمنطقة الجزاء من الجهة اليمين قبل أن يخادع شريف إكرامي ولكن تمريرته لم تجد أي زميل له داخل منطقة الجزاء.

انتهاء الشوط الأول وانتظروا تغطية لأحداث الشوط الثاني فور بدايته:

مع بداية الشوط الثاني كاد بيراميدز يتقدم عن طريق لاعبه رمضان صبحي في الدقيقة 51 بتمريرة بدأت من أحمد سامي لإسلام عيسى الذي مهدها برأسه لرمضان صبحي الذي سدد كرة ضعيفة في يد الحارس من منطقة الجزاء.

ولكن عوّض جون أنطوي هذه الفرصة بهدف في الدقيقة 56 بعدما وصلته الكرة مرة أخرى بعد تصدى الحارس لرأسيته ليسددها هذه المرة في المرمى.

نهاية المباراة بفوز بيراميدز.