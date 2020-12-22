الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة سونيديب.. وموسيماني يتواصل مع جونسون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أنهى الأهلي مرانه الأخير اليوم الثلاثاء على الملعب التقني، أحد الملاعب الفرعية التابعة للاتحاد النيجري لكرة القدم، استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب في تمام الساعة الرابعة عصر غدٍ الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الفريق بمحاضرة نظرية، ثم خاض الفريق جانبًا بدنيًّا خفيفًا قبل تنفيذ الجانب الخططي، وأجرى الجهاز الفني تقسيمة نفذ خلالها الجانب الخططي.

وخاض محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ثلاثي حراسة المرمى، تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس.

واشتمل مران الحراس على بعض التصويب من زوايا مختلفة في الملعب والكرات العرضية.

من جانبه، خصص الجهاز الفني للفريق فقرة في نهاية المران للتدريب على الكرات العرضية والضربات الثابتة.

وتواصل بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق، مع الجهاز المعاون وكيفن جونسون، المدرب العام، لوضع البرنامج التدريبي الأخير للفريق في النيجر، والتشكيل الذي سيخوض مواجهة سونيديب.

وحقق الأهلي لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا خلال شهر نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك في نهائي القرن بنتيجة 2-1.

ويسعى بطل إفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد تسعة ألقاب، إلى تحقيق نتيجة جيدة في ضربة البداية للنسخة الجديدة بدوري أبطال إفريقيا، بعدما اقتنص اللقب في النسخة الماضية ليستعيد الكأس الغائبة عن خزائنه منذ سبعة أعوام.

جدير بالذكر أن بعثة الأهلي تعود فجر الخميس إلى القاهرة، بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب.