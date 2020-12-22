جولة للبطل رامي السبيعي في حافلة مكشوفة من مطار القاهرة

يصل صباح الخميس القادم النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ"بيج رامى" بطل مستر أولمبيا للمحترفين 2020، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر فى عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

ومن المنتظر أن يقوم الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، باستقبال رامي في حضور إسلام قرطام رئيس مجلس إدارة شركة كوسكواد الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة "ستريت وورك أوت".

ومن المقرر أن يصل رامى فى

الحادية عشر صباح الخميس بصالة رقم "3" بمطار القاهرة وسط استقبال رسمى وجماهيرى بعد تحقيقه لانجاز تأريخي، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية فى البلاد.

وأهدى السبيعى اللقب للجماهير فى مصر والوطن العربي والتي حرصت علي متابعته لحظة بلحظة من خلال بث مباشر، مشددًا

على أن هذا اللقب التاريخي تستحقه الجماهير المصرية والعربية.

واشاد رامى بالدور الذى لعبه إسلام قرطام فى دعمه قبل البطولة من أجل الفوز باللقب الأغلى فى مشواره مع رياضة كمال الأجسام.

وشدد رامى على أن الفوز بلقب مستر أوليمبيا لم يكن سهلا على الإطلاق، خاصة أنه تعرض لبعض الأزمات قبل البطولة أبرزها إصابته بالكورونا والتي كانت ستبعده عن المشاركة، لكنه نجح في قهر المرض وتوج جهوده بالفوز باللقب.

وانتهت الشركة الراعية من تجهيز حافلة مكشوفه لعمل جولة فى شوارع القاهرة من المطار وحتى مقر اقامته.