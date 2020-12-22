بعد الفوز على الاتحاد الليبي: أروابارينا يكشف هدف بيراميدز هذا الموسم

كشف الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، هدف الفريق خلال الفترة المقبلة هذا الموسم، في تصريحات أدلى بها عقب الفوز على الاتحاد الليبي، بهدف دون رد، في بداية مشوارهم ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال مدرب بيراميدز إن هدف النادي هو المنافسة على جميع البطولات، ولكن أولًا يجب على الفريق التحسن والوصول لمستوى الأداء المطلوب والذي يتساوى مع حجم الأسماء الموجودة، ولا

يعتمد على الحديث كثيرا ولكنه يعمل على ذلك.

وأضاف أروابارينا أنه لا بد من العمل بجد يوميا من أجل التحسن والظهور بالشكل المطلوب، موضحا أنه لابد من الاجتهاد في جميع المستويات للظهور بصورة جيدة واللاعبون يبذلون مجهودا كبيرا في اللقاءات.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على نظيره الاتحاد الليبي، في المباراة التي

جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم جون أنطوي، عن طريق عرضية سددها الغاني برأسية قوية تصدى لها معاذ اللافي حارس الاتحاد الليبي، ثم ردت مرة أخرى ليسدد بقدمه لتسكن الشباك في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة بمصر رغم أنها مباراة الاتحاد الليبى للظروف الحالية في ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.