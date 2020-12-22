بث مباشر ...مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال beIN SPORTS اليوم 22/12/2020 في كأس الرابطة الإنجليزية

يعانى فريق أرسنال الإنجليزي، من سلسلة النتائج السلبية في مسابقة البريميرليج هذا الموسم، وهو ما أوقعه في المركز الـ 15 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 14 نقطة، أشارت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، إن لاعبي أرسنال يواجهون خطر خصم كبير في رواتبهم، حالة هبوط المدفعجية إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيون شيب".

أضافت الصحيفة، إن خصم 25% من الرواتب، ينتظر نجوم الجانرز في حال هبوط الفريق إلى دورى الدرجة الأولى وهو بند في عقودهم مع أرسنال ، على الرغم من صعوبة هذا الأمر.

أوضحت، إنه على الرغم من صعوبة هبوط أرسنال، كونه أحد الـ 6 الكبار في إنجلترا، وكان هناك أملا في التأهل لدوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل، لكن إدارة المدفعجية وضعت شرطا في عقود اللاعبين يخص الهبوط.

أكملت، إن رواتب لاعبي أرسنال السنوية تقدر بـ150 مليون جنيه إسترليني، لكن ليس واضحا إن كانت نسبة الـ25% في رواتب كافة اللاعبين في النادي أم بعضهم، لكن عدد كبير منهم يمتلك ذلك البند

المذكور.

أشارت، إلى أن فكرة مواجهة أرسنال لشبح الهبوط إلى دورى الدرجة الأولى، لم تكن مطروحة أبدا في الظروف الطبيعية، لكن البداية السيئة للموسم ومعاناة ميكيل أرتيتا مدرب الفريق في إعادة الفريق إلى قمة جدول الترتيب جرت الفريق إلى تلك المنطقة الغير آمنة في المسابقة.

جدير بالذكر أن أرسنال سيواجه مانشستر سيتي الحادية عشر مساء اليوم، الثلاثاء، في ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.