كورة جول | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم 22/12/2020 في كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في كافة أنحاء العالم صوب أرضية ملعب استاد الامارات لمتابعة المباراة المرتقبة بين آرسنال ضد مانشستر سيتي في دور الثمانية ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتوج مانشستر سيتي بطلاً لكأس الرابطة الموسم الماضي، للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حقق الانتصار على حساب أستون فيلا في المباراة النهائية.

ويسعى كلا الناديين الوصول الى الدور التالي من البطولة خاصة بعد تراجع آمالهما في المنافسة على الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي الذي يتصدر ترتيبه ليفربول.

ارسنال ضد مان سيتي



وعاد مانشستر سيتي للانتصارات في الدوري الإنجليزي، خلال الجولة الماضية، عقب الفوز بهدف نظيف ضد ساوثهامبتون، ليرتقي للمركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بعد تعادله في الجولتين الماضيتين أمام مانشستر يونايتد سلبيًا ووست بروميتش.

في المقابل يخوض أرسنال الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد النني المباراة بعد سلسلة هزائم تلقاها في بطولة الدوري الإنجليزي حيث تلقى خسارة جديدة بالجولة الـ14 من البريميرليج أمام

إيفرتون، بهدفين لهدف.

وفشل أرسنال في تحقيق أي الفوز في 5 مباريات التوالي حيث خسر 4 لقاءات وتعادل في مباراة واحدة فقط ليحتل المركز الخامس عشر بجدول الترتيب برصيد 14 نقطة فقط.

ويأمل مايكل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال لتحقيق انتصار يضمن له تعديل مسار الفريق اللندني الذي بات مهدداً بفقدان الكثير خلال الموسم الحالي إذا ما كان هناك تغيير خططي ورغبة في تحقيق الفوز من جديد.