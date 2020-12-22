مدرب بيراميدز: أثق في قدرات فريقي على التطور المرحلة المقبلة

أكد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على أن المشوار ما يزال طويلا وكرة القدم تعتمد على الأسماء فقط ولابد من الاجتهاد داخل الملعب، بعد الفوز الذي حققه لاعبوه أمام الاتحاد الليبي، بهدف دون رد، في بداية مشوارهم ببطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم.

وأضاف أروابارينا أنه لديه ثقة كبيرة في إمكانيات

فريقه وقدرتهم على التحسن في المرحلة المقبلة، واللاعبون لديهم رغبة كبيرة في التطور والظهور بصورة أفضل ونتائج أكثر إيجابية.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على نظيره الاتحاد الليبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات دور

الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم جون أنطوي، عن طريق عرضية سددها الغاني برأسية قوية تصدى لها معاذ اللافي حارس الاتحاد الليبي، ثم ردت مرة أخرى ليسدد بقدمه لتسكن الشباك في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة بمصر رغم أنها مباراة الاتحاد الليبى للظروف الحالية في ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.