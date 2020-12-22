أروابارينا يكشف سبب استبدال ترواري ومحمد فتحي أمام الاتحاد الليبي

شدد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، على أنه يعمل على تحسين اللاعبين ويعمل على تصحيح الأمور، وبعض الأخطاء التي ظهرت في مباراة اليوم أمام الاتحاد الليبي، رغم الفوز بهدف دون رد.

وأوضح أروابارينا أن محمد فتحي تم استبعاده بسبب إصابة وتم استبدال تراوري مع نهاية الشوط الأول

بسبب إصابة قوية في الأنكل، وسيعمل على تجهيز اللاعبين للقاءات الدوري المتبقية.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على نظيره الاتحاد الليبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس

الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم جون أنطوي، عن طريق عرضية سددها الغاني برأسية قوية تصدى لها معاذ اللافي حارس الاتحاد الليبي، ثم ردت مرة أخرى ليسدد بقدمه لتسكن الشباك في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة بمصر رغم أنها مباراة الاتحاد الليبى للظروف الحالية في ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.