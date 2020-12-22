مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر اليوم بجودة عالية HD في كأس الرابطة الإنجليزية

يحل نادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على أرسنال، فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية استاد الإمارات، في منافسات ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية لموسم 2020-2021.

يتطلع أرسنال للفوز في المباراة ومواصلة مشواره في البطولة لتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه آخرهما موسم 1992-1993، ويعد التتويج بالبطولة هذا الموسم للجانرز بمثابة حلم للفريق خاصة بعد الأرقام السيئة

التي يحققها النادي في البريميرليج.

وعلى الصعيد الأخر، يرغب بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي للحصول على البطولة للمرة الرابعة على التوالى والـ8 في تاريخ النادي، بالتساوي مع فريق ليفربول.

تاريخ مواجهات آرسنال ضد مانشستر سيتي بكأس الرابطة



وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الشهير، سبق أن تقابل الفريقين

فى كأس الرابطة 7 مرات، حيث فاز آرسنال في 3 مباريات، وأيضًا حسم السيتي الفوز في 3 مباريات، وخيم التعادل بينهم على لقاء واحد، وسجل السيتي في شباك الجانرز 9 أهداف، فيما سجل لاعبو المدفعجية 5 أهداف.