مدرب بيراميدز: حققنا فوزًا مهمًا في بداية مشوار الكونفدرالية

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفوز الذي تحقق على حساب الاتحاد الليبي في بداية مشوار الفريق بكأس الكونفدرالية، شيء إيجابي ولكن الفريق يحتاج للتحسن في جميع الجوانب المختلفة في اللقاءات المقبلة، موضحا أن الفريق ارتكب بعض الأخطاء يجب العمل على تلافيها

والنقطة الإيجابية الأهم هي الفوز بهدف.

وحقق فريق بيراميدز فوزًا صعبًا على نظيره الاتحاد الليبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأحرز هدف المباراة الوحيد، المهاجم جون أنطوي، عن طريق عرضية سددها الغاني برأسية قوية تصدى لها معاذ اللافي حارس الاتحاد الليبي، ثم ردت مرة أخرى ليسدد بقدمه لتسكن الشباك في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.

وأقيمت المباراة بمصر رغم أنها مباراة الاتحاد الليبى للظروف الحالية في ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.