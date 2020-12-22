اخبار السعودية | بالصور..”تيكي تاكا” الهلال تصل إلى بيرو

امتدحت صحيفة “rpp” البيروفية محترف نادي الهلال، أندريه كاريلو، وظهوره بمستوى مميز، خلال مواجهة الأمس أمام القادسية، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين)، والتي انتهت بفوز الهلال 3 ـ 1.

وأوضحت أن بافتيمبي جوميز أحرز الهدف الأول في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، وسجل كاريلو ثاني أهداف الهلال في شباك القادسية، بعد “تيكي تاكا” ولعب جماعي ممتاز من لاعبي الزعيم، حيث بدأ الجناح البيروفي الكرة وبعد سلسلة من التمريرات المتقنة لعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو عرضية ليضعها كاريلو في شباك القادسية.

وأشار المصدر إلى أن “الهلال دخل هذه المباراة بعد هزيمتين متتاليتين أمام الوحدة في الدوري وضد الفتح في كأس الملك. هذا الهدف هو السابع لأندريه هذا العام مع الهلال الذي سيواجه الاتحاد في 26 ديسمبر المقبل”.

وافتتح الهلال باب التسجيل عن طريق بافتيمبي جوميز في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، ليصبح اللاعب هو الهداف التاريخي للزعيم من اللاعبين الأجانب بواقع 82 هدفًا، ويكسر رقم البرازيلي كارلوس إدواردو.

وبهذه النتيجة، رفع الهلال رصيده إلى 22 نقطة في صدارة الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد القادسية عند 13 نقطة في المركز السادس.

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