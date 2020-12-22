بث مباشر | مشاهدة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الاسباني “كورة لايف”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة برشلونة وبلد الوليد في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 ضمن الجولة 15 من الدوري الاسباني.

ينقل البث المباشر لمباراة “برشلونة وبلد الوليد” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق القطري “يوسف سيف”، كما ينقل على قناة لاليجا تي في بار.

وتقام مواجهة برشلونة وبلد الوليد على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، بإدارة من الحكم الاسباني “ماريو ميليرو لوبيز”، وتنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 بتوقيت السعودية.

يقبع المستضيف بلد الوليد في مناطق الهبوط بجدول ترتيب الدوري الاسباني على الرغم من خسارته مرة واحدة فقط من آخر ست مباريات لعبها في الدوري، فاز في 3 وتعادل مرة واحدة.

ويخسر بلد الوليد عادة عندما تتلقى شباكه الهدف الأول وحدث ذلك أربع مرات منذ أكتوبر الماضي، بينما لم يهزم عندما سجل أولاً خلال نفس الفترة، إذ تعادل في مباراتين وانتصر في ثلاث.

في المقابل، أدت خسارة برشلونة المخزية امام “قادش” في 5 ديسمبر الجاري إلى تمديد مسيرته السلبية بدون فوز إلى أربع مباريات (تعادل مرة واحدة، وخسر في 3)، ومع انتصاف الموسم تقريبًا بلغت نسبة خسارتهم 60.0٪ بزيادة 47.5٪ عن موسم 2019/20 بأكمله.

وإذا تعرض برشلونة للخسارة اليوم امام بلد الوليد، ستصبح الهزيمة الثالثة على التوالي خارج أرضه لأول مرة منذ 2002.

ويتواجد برشلونة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 21 نقطة وبفارق 8 نقاط عن مركز الصدارة الذي يتواجد فيه “ريال مدريد واتلتيكو مدريد”، مع مباراة مؤجلة لرجال رونالد كومان.

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