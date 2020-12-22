شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر اقامتها عند السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي، وفى الدفاع، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي، وفى خط الوسط، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد، وفى الهجوم، باولن فوافي وشميلس بيكلى
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل «ميسي» وأحمد متعب ومحمد عادل «أمو».
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