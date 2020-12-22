شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعلن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر اقامتها عند السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي، وفى الدفاع، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي، وفى خط الوسط، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد، وفى الهجوم، باولن فوافي وشميلس بيكلى

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل «ميسي» وأحمد متعب ومحمد عادل «أمو».