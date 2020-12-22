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إيهاب جلال يعلن تشكيل مصر المقاصة لمواجهة طلائع الجيش

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر اقامتها عند السابعة والنصف مساء اليوم على ملعب استاد جهاز العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى العام.

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي، وفى الدفاع، أسامة العزب وأحمد مودي وعاصم سعيد وحسني فتحي، وفى خط الوسط، رجب عمران وعماد فتحي وخالد أوتشو وهشام محمد، وفى الهجوم، باولن فوافي وشميلس بيكلى

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من، محمد كوكو ومحمد دسوقي ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي ومروان حمدي وصلاح عاشور وأحمد عادل «» وأحمد متعب ومحمد عادل «أمو».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    126,273

  • تعافي

    107,162

  • وفيات

    7,130

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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