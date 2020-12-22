شكرا لقرائتكم خبر عن نيفيل: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جاري نيفيل، نجم مانشستر يونايتد الأسبق، أن محمد صلاح نجم ليفربول، سيرحل عن صفوف الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقال نيفيل في لصحيفة «ميرور»، «دائما ما كنت أعتقد أن محمد صلاح سيترك ليفربول، قلت ذلك قبل عامين، ربما كان الأمر سابقا لأوانه بعض الشيء، ولكن أعتقد أنه سيغادر قلعة أنفيلد خلال عام ونصف من الآن، أشعر دائما بأنه يريد الذهاب واستكشاف اللعب في بلد مختلف، وأنه يتطلع لاتخاذ تلك الخطوة، لا أعلم الوجهة المقبلة لصلاح، ربما ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان، أيا كان فريقه المقبل، فهو لديه شغف للقيام بتلك الخطوة، يتبقى على انتهاء عقده موسمان ونصف، وبالتأكيد ليفربول لن يوافق على بيعه في هذه الفترة».

وأضاف، «خلال الأشهر الستة المقبلة، سيتبقى 18 شهرا فقط على أحقيته في التفاوض مع ناد آخر، وبالتأكيد في ليفربول سيحاولون التوصل لحل معه، لأنه إذا لم يوقع عقدا جديدا، فلن ينتظروا حتى انتهاء عقده والرحيل مجانا».