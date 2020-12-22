شكرا لقرائتكم خبر عن عصام سالم: التجديد لساسى وأوباما يسير بشكل جيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد عصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية بنادى الزمالك، ان مسؤولى القلعة البيضاء يسيرون بخطى ثابتة في ملف التجديد لنجوم الفريق، وفى مقدمتهم الثنائى فرجانى ساسى ويوسف أوباما، كما كشف عن موقف الزمالك من العروض التي تلقاها مصطفى محمد مهاجم القلعة البيضاء.

وقال سالم في تصريحات إذاعية، «الأمور تسير بشكل جيد، وإلغاء مباراة الغزالة التشادى جاء في صالح الزمالك بشكل كبير، خصوصا وأنه لا يفصلنا إلا أيام قليلة عن مباراة الأهلى، وحكام المباراة أدوا أمس تدريباته في ملعب المباراة في انتظار الفريق التشادى، ولكن كل الطرق أكدت انسحاب الفريق».

أضاف، «ملف التجديد لنجوم الفريق يسير من جيد لأفضل، أمامنا حقل ألغام نتجاوزه، وسددنا مقدمات كثير من اللاعبين والكثير من المستحقات المتأخرة، والأمور مستقرة مع مصطفى محمد نحن مقتنعون بإحترافه ولكن بعد الأولمبياد المقبلة، ننتظر عروض أفضل وأرقام أفضل«.

وتابع:«وفرجانى ساسى يقدر حب جماهير الزمالك له، ويحظى بنفس الشعبية التي يحظى بها في تونس حتى أنه سأل هناك أنت منين قالهم من ميت عقبة، والأمور تتجه نحو التجديد، وأوباما يمثل قيمة كبيرة للفريق والأمور تسير في سبيل تعديل الوضع بشكل أو بآخر».