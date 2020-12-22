شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة بيج رامي بطل مستر أوليمبيا إلى مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل صباح الخميس المقبل النجم العالمى رامى السبيعى الشهير بـ «بيج رامى» بطل مستر أوليمبيا 2020، الذي نجح في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين.



ومن المنتظر أن يكون الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، في استقبال «بيج» رامى، وإسلام قرطام رئيس مجلس إدارة كوسكواد الشركة المصرية الراعية للبطل العالمى، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخى الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل بيج رامى في الساعة الحادية عشر صباح الخميس بصالة «3» بمطار القاهرة.



وتوج نجم كمال الأجسام المصري، «بيج رامي ببطولة مستر أولمبيا 2020، الأحد الماضى، لأول مرة في تاريخه، ليسطر إنجازا جديدا للرياضة المصرية وهو ما آثار موجة من الأفراح في الأوساط الرياضية والشعبية في البلاد بعد التتويج بالبطولة الأشهر والأقوى في العالم.



وأهدى رامى السبيعى اللقب لجمهوره في مصر والوطن العربي، مشددًا على أن هذا اللقب التاريخي تستحقه الجماهير المصرية والعربية، خاصة الجمهور الذي يدعمه في كل المنافسات التي يشارك فيها، قائلا: «الحمد لله دائما وأبداً ربنا مضيعش تعبنا الحمد لله، ألف مبروك للعرب ألف مبروك لمصر ألف مبروك لأهلي وكل أحبابي».

واشاد رامى بالدور الذى لعبه إسلام قرطام فى دعمه قبل البطولة من أجل الفوز باللقب الأغلى فى مشواره مع رياضة كمال الأجسام.



وشدد رامى، على أن الفوز بلقب مستر أوليمبيا لم يكن سهلا على الإطلاق، خاصة أنه تعرض لبعض الأزمات قبل البطولة أبرزها إصابته بالكورونا والتي كانت ستبعده عن المشاركة، لكنه نجح في قهر المرض وتوج جهوده بالفوز باللقب.