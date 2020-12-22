شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: لن أخاطر بمودريتش..وبنزيمه يقوم بعمل إستثنائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

رفض زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، التعليق على التصريحات الأخيرة لرونالد كومان، المدير الفني لبرشلونة، بشأن التحكيم.



وقال زيدان، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة غرناطة في الجولة 15 بالدوري الإسباني، «مباراة غرناطة مهمة جدا ضد فريق يقدم موسما جيدا، كما أننا أيضا نمر بفترة جيدة، وعلينا أن نكون مستعدين لأنه لا توجد مباريات سهلة».



وأضاف، «تصريحات كومان عن ركلة الجزاء؟ هذا الأمر يزعجني، هناك حكام يقررون، وعملهم صعب ومعقد، لن أتحدث عما قاله كومان، غدا لدينا مباراة مهمة ونفكر في هذه المواجهة فقط، ركلة جزاء راموس في الكلاسيكو؟ هناك الكثير من التصريحات دائما عندما تحدث هذه الأمور في مبارياتنا، لكنني لا أهتم، ومن المرهق الإجابة على هذه الأسئلة».

وتابع، «مودريتش لم يتدرب معنا، إنه لا يعاني من إصابة خطيرة، لكن لن نخاطر به، سنرى ما إذا كان بإمكانه التعافي سريعا خلال فترة الإجازة، إذا أجريت مداورة تقولون لماذا تفعل هذا؟ وإذا لم أقم فالأمر يرجع لي، سأعتمد على كل اللاعبين، وفي الآونة الأخيرة لم نقم بالمداورة، ولكن اللاعبين جاهزون لما هو قادم».



وأكمل، «تولي كاسياس منصب نائب مدير مؤسسة النادي، نعلم من هو، وما فعله لريال مدريد، هذا نبأ سار بأن يعود إلى النادي الذي يوجد في قلبه، ويساعده بخبراته».

وأردف، «هازارد يتدرب بشكل جيد وبانتظام معنا، كما أن مشاعره جيدة وسيدخل في أجواء المباريات شيئًا فشيئا، بنزيما، أعتقد أنها أفضل لحظاته، إنه يقوم بعمل جيد واستثنائي، وسيكون في حالة أفضل خلال المباريات القادمة، هذا ما نريده في الفريق، وهذا طموح اللاعب».



واختتم، «إيسكو لاعب مميز، واللاعبون الذين يلعبون بشكل أقل يريدون مساعدة الفريق، لكن هذا هو الحال اليوم، أنا سعيد بشأن الجميع، أثق في أسينسيو دائما، إنه لاعب موهوب للحاضر والمستقبل، رغم أنه لم يلعب كثيرا في المباريات الأخيرة».