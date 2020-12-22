شكرا لقرائتكم خبر عن جوردي فاري: حال فوزى برئاسة برشلونة سأعيد نيمار إلى قلعة كتالونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوردي فاري، المرشح لرئاسة نادي برشلونة الإسباني، إن فريق عمله سيجري مفاوضات من أجل عودة نيمار إلى البرسا، وقال فاري، «نيمار وليو ميسي يريدان اللعب معا وسيكون ضمه رخيصا للغاية لأنه في العام الأخير من عقده، سنرسل طلب انتقال بهذا الخصوص، نيمار بعد 15 يوما من الانضمام إلى باريس سان جيرمان، أراد بالفعل العودة إلى دياره».

وقال المرشح إن «لاعبي الفريق الأول في برشلونة يجب أن يأتوا أساسا من أكاديمية الناشئين التابعة للنادي ويجب أن يكملهم لاعبون من الطراز العالمي مثل نيمار، لاعبي أكاديمية الناشئين يجب أن يشعروا بأنهم يستطيعون الوصول إلى الفريق الأول، كما حدث عندما راهن بيب جوارديولا على سيرجيو بوسكيتس أو بيدرو».



ومن جهة أخرى، أعلن أنه في حال فوزه في الانتخابات المقررة في 24 يناير، سيؤسس جدول رواتب في الكادر الأول وسيتجدد باستمرار، وبالتالي يجب أن يفهم اللاعبون المخضرمون دورهم الجديد بتجديدات أكثر واقعية وأقصر في المدة الزمنية.