شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينتظر رد اتحاد السلة على طلب تأجيل مباراة سبورتنج بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

طلب مسؤولو فريق سلة النادى الأهلى، من اتحاد كرة السلة، تأجيل مباراة سبورتنج في نصف نهائي دورى كرة السلة والمقرر اقامتها غدا "الأربعاء"، والتي تقام بالإسماعيلية، بعد إصابة 3 لاعبين بالفريق بفيروس كورونا.

وأرسل الأهلى، خطاباً إلى اتحاد كرة السلة، يطلبون فيه تأجيل لقاء الغد، خصوصا وأن الثلاثى المصاب وهم عبد الفضيل إبراهيم وعمرو الجندى وإيهاب أمين، من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

ومن المقرر أن يحسم اتحاد كرة السلة موقف الطلب الذى تقدم به مسئولي القلعة الحمراء خاصة وأن مجلس إدارة اللعبة قرر صباح اليوم شروط تأجيل المباريات بسبب إصابات كورونا، وهى أنه سيتم تأجيل المباريات في حالة واحدة وهي إصابة أكثر من 6 لاعبين في الفريق الواحد بشرط أن يقوم النادي بإرسال لاعبيه لعمل مسحة تحت إشراف اللجنة الطبية بالاتحاد على أن يتحمل النادي صاحب طلب التأجيل بتكاليف هذه المسحة.