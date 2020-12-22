شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفيسكى: لم أتخيل نفسى بجانب ميسى ورونالدو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، عن المكانة التي يضعها لنفسه، مقارنة بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة، وذلك بعد تفوقه مؤخرا على رونالدو وميسي، وحصد جائزة الأفضل المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وقال ليفاندوفسكي، في حواره مع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، «قال جريزمان قبل عامين إنه على نفس طاولة ميسي ورونالدو، وأنت أين ترى نفسك؟ ميسي ورونالدو يجلسان على نفس الطاولة، في قمة كرة القدم، لفترة طويلة جدا، ولهذا لا يوجد أي لاعب يتفوق عليهما».

وأضاف: «أما بشأن الإجابة على السؤال، كنت لا أستطيع تخيل نفسي بجانبهما، لكن نظرت لأرقامي هذا العام وحتى الأرقام السابقة، أعتقد أنني جيد جدا من حيث الأداء والأهداف المسجلة، وبعد أن كنت أفشل في الجلوس على نفس طاولة ميسي ورونالدو، أعتقد أنني أستطيع دعوتهما الآن لتناول الطعام على طاولتي».



وتابع، «اللاعبون الذين جعلوك تحلم؟ الأشخاص الذين أعجبت بهم هم أليساندرو دل بييرو وتييري هنري، وحتى روبرتو باجيو، الذي رأيته يلعب عندما كنت صغيرا جدا، لكن بالإضافة إلى هذه الأسماء الكبيرة، ما جعلني أحلم هو الملاعب الكبيرة والأجواء هناك، الانتقال في الماضي إلى مانشستر يونايتد؟ بعد موسمي الثاني في دورتموند، أجريت محادثة مع السير أليكس فيرجسون، وأراد ضمي، وكنت مهتما ومستعدا للموافقة، لكن بوروسيا لم يسمح برحيلي، وذلك لم يزعجني لأن الأمور كانت تسير على ما يرام مع الفريق».