شكرا لقرائتكم خبر عن الغموض يسيطر على مستقبل راموس في ريـال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سادت حالة من الغموض حول مصير سيرجيو راموس، لاعب وقائد فريق ريال مدريد، الذى ينتهى عقده بنهاية الموسم مع النادى الملكى وحتى الأن لم يتوصل لإتفاق حق تجديد تعاقده مع مسؤولو النادى الملكى.

وأثارت بعض التقارير الإعلامية القلق بشأن مصير راموس، بعد التأكيد أن هناك اختلافات بين اللاعب والنادي الملكي بشأن شروط العقد الجديد.



وأكدت التقارير الإعلامية، إنه لا يوجد أي تطور إيجابي داخل الريال حتى الآن بشأن تجديد عقد راموس، وذلك بسبب الخلاف الواضح بين راموس وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، الذى عاد مرة أخرى بعد فترة التقارب خلال الفترة الماضية.



كانت العديد من التقارير الإسبانية، قالت إن الخلاف بين راموس والنادي الملكي يعود إلى مدة العقد الجديد، حيث يصر الميرنجي على التجديد لعام واحد، بينما يطلب اللاعب عامين على الأقل.