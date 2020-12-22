شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان يبحث عن صفقة وحيدة فى الميركاتو الشتوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يبحث زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى ريال مدريد، عن تدعيم فريقه بلاعب واحد فقط خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، وذلك نظرا لقناعته بالقائمة المتواجدة حاليا.

وخلال الفترة الماضية انتشرت العديد من التقارير التى تقول أن زين الدين زيدان، لا يفضل إجراء صفقات هذا الموسم، ويريد إنهاء المنافسات بنفس القائمة التي بدأ بها.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن زيدان طلب من إدارة ريال مدريد التعاقد مع لاعب واحد فقط في الميركاتو الشتوي، وذلك لتعويض لاعبين من المحتمل ان يرحلوا عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات المقبلة مثل إيسكو ولوكا يوفيتش وماريانو دياز، وقد يلجأ زيدان إلى تعويض أحدهم بصفقة جديدة.

يذكر أن ريال مدريد لم يضم أي صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد اتفاقه مع زيدان وفلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.