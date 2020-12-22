نيفيل: صلاح سيرحل عن ليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

اوضح اسطورة نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​غاري نيفيل​ أن النجم المصري محمد صلاح سيرحل عن صفوف ​ليفربول​ في المرحلة القادمة.



ونشرت صحيفة ميرور الانكليزية تصريخات نيفيل التي اتت على الشكل التالي: "دائمًا ما كنت أعتقد أن محمد صلاح سيترك ليفربول، قلت ذلك قبل عامين".

وأضاف: "ربما كان الأمر سابقًا لأوانه بعض الشيء، ولكن أعتقد أنه سيغادر قلعة أنفيلد خلال عام ونصف من الآن".

واختتم: "أشعر دائمًا بأنه يريد الذهاب واستكشاف اللعب في بلد مختلف، وأنه يتطلع لاتخاذ تلك الخطوة، لا أعلم الوجهة المقبلة لصلاح، ربما ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان، أيًا كان فريقه المقبل، فهو لديه شغف للقيام بتلك الخطوة".