- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نيفيل: صلاح سيرحل عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
اوضح اسطورة نادي مانشستر يونايتد الانكليزي غاري نيفيل أن النجم المصري محمد صلاح سيرحل عن صفوف ليفربول في المرحلة القادمة.
ونشرت صحيفة ميرور الانكليزية تصريخات نيفيل التي اتت على الشكل التالي: "دائمًا ما كنت أعتقد أن محمد صلاح سيترك ليفربول، قلت ذلك قبل عامين".
وأضاف: "ربما كان الأمر سابقًا لأوانه بعض الشيء، ولكن أعتقد أنه سيغادر قلعة أنفيلد خلال عام ونصف من الآن".
واختتم: "أشعر دائمًا بأنه يريد الذهاب واستكشاف اللعب في بلد مختلف، وأنه يتطلع لاتخاذ تلك الخطوة، لا أعلم الوجهة المقبلة لصلاح، ربما ريال مدريد أو برشلونة أو باريس سان جيرمان، أيًا كان فريقه المقبل، فهو لديه شغف للقيام بتلك الخطوة".
كانت هذه تفاصيل خبر نيفيل: صلاح سيرحل عن ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.