سولسكاير: أتطلع بشدة للفوز بهذا اللقب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

كشف مدرب نادي ​مانشستر يونايتد​ الانكليزي ​أولي غونار سولسكاير​ عن رغبته في الفوز بلقب ​كأس رابطة الأندية الإنكليزية​، ليكون منصة ينطلق منها لحصد المزيد من البطولات مستقبلا، حيث يستعد لمواجهة ​إيفرتون​ في ربع النهائي.



وفي حديث له، قال سولسكاير: "أتطلع بشدة للفوز باللقب، هذه المجموعة من اللاعبين في حاجة ماسة لتذوق طعم الانتصارات".

وأضاف: "نرغب في التحسن من موسم إلى آخر والتطور مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعني الوصول إلى النهائي وبالطبع الفوز باللقب".

يذكر ان سولسكاير لم يفز حتى الآن بأي لقب، منذ أن تولى المسؤولية في أولد ترافورد.