مورينيو: مواجهة ستوك سيتي في كأس الرابطة لن تكون سهلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

أكد المدرب البرتغالي لنادي ​توتنهام​ ​جوزيه مورينيو​ ان مواجهة ​ستوك سيتي​ المنتمي للدرجة الثانية في ​كأس الرابطة​ لن تكون سهلة.



وخلال تصريحات له، قال السبيشل وان: "باتت الفوارق ضئيلة بين الدرجة الثانية والدوري الممتاز، أصبحت الفرق قوية جدا وتملك لاعبين ومدربين على أعلى مستوى".

واضاف: "مواجهة ستوك سيتي وأيضا مباراة نيوكاسل أمام برنتفورد لن تكون سهلة، إنها بطولة يصعب الفوز بها ويتعين علينا الفوز بـ 3 مباريات لحصد لقبها".

واختتم: "لكننا سنواصل العمل وفق خطتنا في بداية الموسم والتركيز على الفوز دائما بالمباراة التالية".