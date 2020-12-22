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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو: مواجهة ستوك سيتي في كأس الرابطة لن تكون سهلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
أكد المدرب البرتغالي لنادي توتنهام جوزيه مورينيو ان مواجهة ستوك سيتي المنتمي للدرجة الثانية في كأس الرابطة لن تكون سهلة.
وخلال تصريحات له، قال السبيشل وان: "باتت الفوارق ضئيلة بين الدرجة الثانية والدوري الممتاز، أصبحت الفرق قوية جدا وتملك لاعبين ومدربين على أعلى مستوى".
واضاف: "مواجهة ستوك سيتي وأيضا مباراة نيوكاسل أمام برنتفورد لن تكون سهلة، إنها بطولة يصعب الفوز بها ويتعين علينا الفوز بـ 3 مباريات لحصد لقبها".
واختتم: "لكننا سنواصل العمل وفق خطتنا في بداية الموسم والتركيز على الفوز دائما بالمباراة التالية".
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