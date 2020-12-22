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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روزبرغ: هاميلتون يمتلك موهبة رائعة ولكن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020
تحدث بطل العالم السابق للفورمولا وان، البريطاني نيكو روزبرغ عن موهبة البطل الحالي وزميله السابق في مرسيدس لويس هاميلتون.
وقال نيكو روزبرغ:" لويس هاميلتون سائق ذو موهبة طبيعية ونقية للغاية. وعندما يجد ذلك الإحساس بينه وبين السيارة يكون سائقاً من كوكب اَخر".
واضاف روزبرغ:" ولكن مايكل شوماخر هو السائق الأكثر إكتمالا بتاريخ رياضة الفورمولا واحد.. وهو من الأشخاص القلائل الذي قادرين على رفع كفاءة كل شيء بالفريق ومن حوله".
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