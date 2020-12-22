روزبرغ: هاميلتون يمتلك موهبة رائعة ولكن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 22 ديسمبر 2020

تحدث بطل العالم السابق للفورمولا وان، البريطاني ​نيكو روزبرغ​ عن موهبة البطل الحالي وزميله السابق في ​مرسيدس​ ​لويس هاميلتون​.



وقال نيكو روزبرغ:" لويس هاميلتون سائق ذو موهبة طبيعية ونقية للغاية. وعندما يجد ذلك الإحساس بينه وبين السيارة يكون سائقاً من كوكب اَخر".

واضاف روزبرغ:" ولكن ​مايكل شوماخر​ هو السائق الأكثر إكتمالا بتاريخ رياضة ​الفورمولا​ واحد.. وهو من الأشخاص القلائل الذي قادرين على رفع كفاءة كل شيء بالفريق ومن حوله".