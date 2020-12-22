جلوب سوكر.. دعوة الخطيب لاستلام جائزة الأهلي "نادي القرن الإفريقي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي تلقي محمود الخطيب، رئيس النادي، خطابًا من مؤسسة "جلوب سوكر" في دبي، تدعوه لاستلام جائزة نادي القرن الإفريقي.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إن الخطيب سيتسلم جائزة النادي بوصفه نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في الشرق الأوسط، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بحضور نجوم الكرة العالمية.

وأضاف أن الخطيب أعلن قبول الدعوة في رد مكتوب على مؤسسة "جلوب سوكر" قبل ثلاثة أيام، مشيرًا إل أن رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة قبل الانتهاء من التصويت.

وكان اسم النادي الأهلي المصري تواجد في استفتاء نادي القرن عالميًا بالقرن الحادي والعشرين ضمن جوائز جلوب سوكر، إلى جانب كل من ريال مدريد الإسباني، بايرن ميونيخ الألماني، وبرشلونة الإسباني.

وطرح مجلس دبي الرياضي، الذي يقدم جوائز جلوب سوكر العالمية السنوية، الاستفتاء لاختيار نادي القرن عالميا عبر موقعه الرسمي، وانتهى التصويت منذ ساعات.

وتمثل أصوات الجمهور نسبة 40% من النتيجة النهائية، حيث يشارك أعضاء لجنة التحكيم في منح أصواتهم للفائزين في كل فئة وتمثل اختيارات لجنة التحكيم 60% من وزن التصويت وتحديد النتيجة النهائية للفائزين، الذين سيتم تكريمهم في دبي بشكل مباشر وبحضورهم إلى الحفل، وبالتالي فإن القائمة الحالية تمثل اختيار الجمهور وقد تشهد تغييرات في الترتيب وأسماء الفائزين بعد حساب نتيجة تصويت أعضاء لجنة التحكيم الدولية.

وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء ترتيب استفتاء نادي القرن عالميًا بالقرن الحادي والعشرين وفقا لرأي الجمهور كالتالي:

1- ريال مدريد الإسباني: 36%.

2- الأهلي المصري: 32%.

3- برشلونة الإسباني: 18%.

4- بايرن ميونيخ الألماني: 14%.