إصابة 5 لاعبين بفريقي الطائرة والسلة في الأهلي بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أعلن النادي الأهلي إصابة 5 حالات جديدة بفيروس كورونا، بفريقي الطائرة والسلة.
وكشف رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بالأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن إصابة محمد مصيلحي مدرب فريق الطائرة، و3 لاعبين بالفريق، وهم أحمد صلاح، وعبدالله عبد السلام، وعبداللطيف عثمان.
وأشار عبدالقادر أن إصابات الأهلي أدت إلى تأجيل مباراة الفريق أمام بتروجت في الجولة الثانية بدوري الطائرة.
وأكمل: "تأكد أيضا إصابة إيهاب أمين لاعب فريق السلة بفيروس كورونا".
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