الشباب والرياضة" تعلن القوائم النهائية لمرشحي إنتخابات برلمان الشباب

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، عن قيام اللجنة العليا للانتخابات برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بإعلان القوائم النهائية لمرشحي إنتخابات برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية"الكترونيا "،قبيل الإنتهاء من البت في الطعون المقدمة علي القوائم المبدئية بنظاميها الفردي والقائمة ،بلغ عددها 214 طعنا،ووفقا لقرار اللجنة العليا تم رفض 190 طعنا وقبول 24طعنا لتشمل القائمة النهائية للمرشحين (610) مرشح في دوائر النظام الفردي ،و (59)قائمة في الدوائر المخصصة لنظام القائمة،حددت اللجنة الموقع الالكتروني بوابة مصر للشباب والرياضة مصر للتعرف علي القوائم النهائية(خدمات شبابية) من خلال الرابط https://www.emys.gov.eg/intro/

كما أعلنت اللجنة عن إجراء عملية التصويت الإلكتروني للمرحلتين الأولي والثانية في 111 دائرة إنتخابية ،داخل المقرات التابعة لقطاعات الشباب والرياضة بمحافظات الجمهورية وتم تحديدها 212مقر إنتخابي ( 102 مقر بالمرحلة الأولي ،110 مقر بالمرحلة الثانية )وذلك بمشاركة 20549 أعضاء برلمان الشباب بمراكز الشباب ممن لهم حق التصويت في الانتخابات الالكترونية .

يذكر أن عملية الانتخابات تجري في المرحلة الاولى خلال يومي 28-29 ديسمبر الجاري وتضم 14 محافظة ( الجيزة - الفيوم - بنى سويف - المنيا - أسيوط - الوادى الجديد - سوهاج - قنا - الاقصر

- أسوان - الاسكندرية - البحيرة - مطروح - البحر الاحمر ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 28-29 ديسمبر وذلك بعد الانتهاء من إعلان القوائم النهائية للمرشحين

بينما تجري انتخابات المرحلة الثانية خلال يومي 3-4 يناير القادم وتضم 13 محافظة ( القاهرة - القليوبية - الدقهلية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - دمياط - بورسعيد - الاسماعيلية - السويس - شمال سيناء - جنوب سيناء ) وتجري عملية التصويت الالكتروني خلال يومي 3-4 يناير القادم وذلك بعد الانتهاء من القوائم النهائية للمرشحين .

حددت اللجنة العليا بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولي وفقا للجدول الزمني المعلن عنه سابقا، خلال الفترة 22 حتي 26 ديسمبر،يوم 27 بدء عملية الصمت الإنتخابي قبل موعد التصويت الإنتخابي ،كما حددت اللجنة بدء الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية خلال الفترة من 28 ديسمبر حتي 1 يناير القادم ،يوم 2يناير بدء الصمت الانتخابي قبل موعد التصويت الانتخابي .

كما حددت اللجنة العليا للانتخابات عدد من

الضوابط الرئيسية للدعاية الإنتخابية منها الالتزام التام بالموعد القانوني،السماح بكافة وسائل الدعاية المسموح بها والمتفق عليها (بطاقات تعارف-لافتات_السيرة الذاتية_لقاءات مع الناخبين اون لاين)، أبرزت اللجنة المحظورات الخاصة بالدعاية في انتخابات برلمان الشباب (استخدام اي وسائل دعاية غير المتفق عليها،إستخدام أي شعارات خاصة بالأحزاب او مرشحي مجلس النواب المصري او أي شعارات دينية او طائفية ،استغلال دور العبادة ،عدم استغلال أساليب العنف او التهديد للمرشحين) ،اقرت اللجنة في حالة ثبوت ذلك يتم استبعاد المرشح نهائيا من أنشطة البرلمان وجميع الأنشطة التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة.

وجدير بالذكر ينطلق الاستحقاق الانتخابي لبرلمان الشباب 2020-2021 تحت شعار "كن قيادياً....كن مؤثراً" كنموذجا لمحاكاة مجلس النواب ضمن (نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية) ،كتجربة أولي لخلق قنوات إتصال لرؤي الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطا نوعيا وتثقيفيا هاما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر2030،

وتجري العملية الإنتخابية بنظاميها الفردي والقائمة حيث ان عدد مقاعد الفردي (270) مقعد بينما مقاعد القائمة( 298) مقعد وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط ، الفصل التشريعي مكون من دورين انعقاد (عامان)،علي أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد، كما وضعت اللجنة العليا الرموز الانتخابية ذات طابع خاص يتسم بتعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي بالمشروعات القومية للمرشحين ( الفردي اوالقائمة )من قبل اللجنة العليا للانتخابات بأسبقية الترشح الكترونيا ،تم توزيع المقاعد وفقا للكتلة التصويتية للمشاركين بكل محافظة بإجمالي(568)مقعدا.