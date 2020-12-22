رامي صبري ينقذ إنبي بهدف التعادل أمام المحلة بالشوط الأول

تعادل فريق إنبي مع نظيره غزل المحلة بهدف لكل منهما في الشوط الأول من المباراة المقامة حاليا بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الثالثة للدوري الممتاز. تقدم المحلة بهدف هشام نبوي في الدقيقة 28 وتعادل رامي صبري لإنبي من ركلة جزاء. يذكر أن انبي رصيده 3 نقاط قبل لقاء اليوم محتلا المركز العاشر بينما رصيد المحلة نقطة واحدة محتلا المركز الخامس عشر . ويضم إنبي في حراسة المرمى: محمود جاد، وخط الدفاع: علي فوزي وهشام عادل، ورامي صبري وكريم فؤاد. محمود جاد، وخط الدفاع: علي فوزي وهشام عادل، ورامي صبري وكريم فؤاد. وخط الوسط: عبدالرحمن إسماعيل وحامد عمران، ومصطفى عادل ومحمد مرسي. وخط الهجوم: كريم طارق و دينوبيتر جودي. وعلى مقاعد البدلاء: عبدالعزيز البلعوطي وأسامة جلال، وزياد بوغطاس ومحمود صديق، ومحمد رزق وأحمد العجوز، ومصطفى شلبي ومحمد شريف محمد، وجون أوكويي إيبوكا. أما تشكيل غزل المحلة بقيادة مديره الفني خالد عيد فيضم :حراسة المرمى: عمرو شعبان،خط الدفاع: هاني عادل ومحمد فتح الله، ومحمد سامي وجلال العقدة. وخط الوسط: هشام بلحة، وإيمانويل ايجبتور، وأحمد النادري وإيدو موزيس. وخط الهجوم: إسلام فؤاد وأحمد حسن. وعلى مقاعد البدلاء: محمود رضا ومعتز محب، وأحمد عيد ومحمود صلاح، وأحمد الشيخ وخالد كساب، وخالد رسلان. ويقود المباراة تحكيميا طاقم مكون من الحكم سعيد حمزة، ويساعده كل من نور سعيد ومحمد السيد، ومعهما ماجد محسن حكما رابعا، ونادر قمر الدولة حكم فيديو، وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

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