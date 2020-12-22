شوط أول سلبي بين بيراميدز والاتحاد الليبي

انتهى الشوط الأول بين بيراميدز والاتحاد الليبي، بالتعادل السلبي دون أهداف، خلال مباراة التي تجمع الفريقين على ستاد الإسكندرية فيذهاب دور الـ32 كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جاء الشوط الأول متوسطًا المستوى بين الفريقين، وحاول لاعبو بيراميدز المباردة بالهدف الأول لكن باتت المحاولات بالفشل، وقبل نهاية الشوط تسديدة قوية من لاعب الاتحاد الليبي وتصدى لها حارس بيراميدز المهدي سليمان، وجاءت الحالة تسلل، وفي اللحظات الأخيرة منالمباراة فرصةخطيرة للفريق اللاعبي بعدما راوغ لاعب الاتحاد المهدي سليمان ليصبح أمام المرمى خالي ويسددها لكن أخرجها أحمد سامي مدافع بيراميدز "بأستبسال"، من على خط المرمى.
دخل بيراميدز بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: علي جبر - طارق طه - أحمد سامي. - أحمد توفيق
خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي
خط الهجوم: جون أنطوي
يتواجد على مقاعد البدلاء في اللقاء:
مهدي سليمان - أحمد أيمن منصور - إسلام عيسى - أحمد فتحي - محمود وادي - محمود حمادة - محمد الجباس
وخرج من قائمة المباراة، الإيفواري ولفريد كانون ومحمد فتحي
فيما جاءت تشكيلة الاتحاد الليبي كالتالي:
حراسة المرمى: معاذ اللافي
خط الدفاع: ناجي درا، عبد العزيز الصويعي، سند الكوري، المهدي الهوني
خط الوسط: صهيب بن سليمان، عمر الخوجة، علي سلامة، ربيع الشادي
خط الهجوم: علي مادي، معاذ عيسى
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