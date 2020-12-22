النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل أمام النجم الساحلي التونسي خلال المباراة التي ستنطلق في السادسة مساءً ،على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
جاء تشكيل المقاولون العرب لمباراة اليوم كالتالي:
في حراسة المرمى: محمود أبو السعود
في الدفاع: أمير عابد، خالد الحسيني، فاروقا، حسن الشامي
في خط الوسط: إبر اهيم صلاح، محمد مجلي، احمد شكري، يوسف الجوهري
في الهجوم: محمد سالم، محمد عصام
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