النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب أمام النجم الساحلي

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب، عن تشكيل ذئاب الجبل أمام النجم الساحلي التونسي خلال المباراة التي ستنطلق في السادسة مساءً ،

على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.في حراسة المرمى: محمود أبو السعودفي الدفاع: أمير عابد، خالد الحسيني، فاروقا، حسن الشاميفي خط الوسط: إبر اهيم صلاح، محمد مجلي، احمد شكري، يوسف الجوهريفي الهجوم: محمد سالم، محمد عصام