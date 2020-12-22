بث مباشر | مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي اليوم 22/11 في كأس الكونفدرالية

يستقبل استاد برج العرب بالإسكندرية مباراة قوية تجمع بين بيراميدز والاتحاد الليبي مساء اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر، في إطار فعاليات ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم 2020/2021.

وسيوفر موقع الوفد لمتابعيه مشاهدة البث المباشر لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي اليوم، وذلك مع إنطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، أي السادسة بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل المواجهة على الهواء عبر قناة ليبيا الرياضية بأداء صوتي للمعلق غير معروف.

على الرغم من أن اللقاء في مصر إلا أنه سيكون محسوب للفريق الليبي كأنه

على أرضة، ووجاء ذلك بسبب الظروف الحالية الصعبة التي تشهدها ليبيا.

وكان الفريق الليبي قد وصل إلى هذا الدور بعدما أقصى هورسيد الصومالي من الدور التمهيدي الأول برباعية دون رد بمجموع اللقاءين ذهابًا وإيابًا.

الاتحاد يعلم صعوبة المواجهة وقوة الخصم الذي يضم عناصر مميزة، ولكن استعد لهذا اللقاء بتركيز عالي من أجل محاولة تحقيق الانتصار والخروج بنتيجة ترضي طموحاته وتسهل عليه في لقاء الإياب، لخطف تذكرة العبور إلى الدور المقبل.

وعلى الجهة الأخرى، يدخل بيراميدز وصيف النسخة الماضية من الكونفدرالية هذه المباراة ويعلم جيدًا مدى صعوبتها، ولكن سيبذل قصارى جهده لتحقيق الانتصار في بداية المشوار من أجل مواصلة التقدم التدريجي نحو الأدوار المتقدمة.

بيراميدز الفريق الذي دعم صفوفه بنجوم لهم صولات وجولات في القارة السمراء أبرزهم أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي، بالإضافة إلى بعض الركائز الأساسية مثل المايسترو عبد الله السعيد وجون أنطوي، كل هذه الأسماء ستكون لها دور اليوم لإحداث الفارق مع الفريق المصري، ومحاولة تحقيق الفوز وتقديم مستوى مميز لحصد نتيجة إيجابية تضع لهم قدمًا في الدور المقبل.