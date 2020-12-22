مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي بث مباشر اليوم في كأس الكونفدرالية الأفريقية

مشاهدة البث المباشر لمباراة بيراميدز والاتحاد الليبي اليوم الثلاثاء 22-12-2020 فى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يستقبل نادى بيراميدز المصري وصيف النسخة السابقة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية نظيره نادى الاتحاد الليبي، وذلك على ارضية ستاد السلام بالقاهرة، فى واحدة من مواجهات الدور الـ 32 من منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة عربية خالصة مثيرة ينتظرها الكثيرين

من عشاق الفريقين فى ليبيا ومصر، وتم اسناد تحيكم المباراة الى الحكم رضوان جيد.

ومن المقرر ان تنطلق صافرة بداية المباراة فى تمام الساعة 4:00 بتوقيت شمال افريقيا، وفي تمام الساعة 5:00 بتوقيت مصر وليبيا، والساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وتذاع مباراة

بيراميدز والاتحاد الليبي عبر قناة ليبيا الرياضية Libya Sport TV‏ على الهواء مباشرة .

مشاهدة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبي اليوم بث مباشر فى كأس الكونفدرالية الأفريقية علي عبر قناة ليبيا الرياضية Libya Sport TV‏ من تعليق واحد من باقة معلقي القناة المميزين على الهواء مباشرة.