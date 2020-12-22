المصائب لا تأتي فرادًا .. اتحاد الكرة يخسر 7 آلاف دولار بسبب منتخب الشباب

خسر اتحاد الكرة مبلغ 7 آلاف دولار بعد أزمة انسحاب منتخب الشباب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقرر لها العام المقبل في موريتانيا.

كشف مصدر باتحاد الكرة أن اتحاد الكرة سدد المبلغ من أجل بث لقاء الفراعنة مع تونس في الجولة الثانية للتصفيات لكن اللقاء لم تتم إذاعته نظرًا لعدم امتلاك منتخب الشباب الحد

الأدنى من اللاعبين بعد إصابتهم معظمهم بفيروس كورونا

قدم ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب استقالته رسميا من منصبه منذ قليل.

واكد ربيع في استقالته أنه لن يتواجد في تدريب المنتخبات الوطنية الفترة المقبلة وسيكشف الكثير من التفاصيل والأمور بالأدلة والمستندات.

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي

أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفني وعامل المهمات.ومن المقرر أن يسمح للاعبين ال 13 وأعضاء الجهاز الفني والإداري الذين ظهرت سلبية نتائج مسحاتهم بمغادرة فندق العزل إلى منازلهم، فيما يستمر المصابون في فندق العزل تحت إشراف فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة لمتابعة حالاتهم وتنفيذ البرنامج العلاجي المقرر لهم.