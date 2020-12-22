بث مباشر | مشاهدة مباراة آرسنال ومانشستر سيتي في كأس الرابطة الانجليزية “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “آرسنال ومانشستر سيتي” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 في دور ربع نهائي كأس الرابطة الانجليزية المحترفة.

ينقل البث المباشر لمباراة “آرسنال ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس فوتبول البريطانية.

وتقام مواجهة آرسنال ومانشستر سيتي على ملعب الإمارات، بإدارة من الحكم الانجليزي “ستيوارت أتويل”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يستقبل نادي آرسنال نظيره مانشستر سيتي وهو في أسوأ ظروفه حيث يعاني رجال ميكيل أرتيتا أشد المعاناة في الدوري الانجليزي إذ لم يحقق الفوز في اخر 7 مباريات، في ظل تراجع أداء اللاعبين وإنعدام الثقة.

ويتطلع آرسنال إلى التشويش على الفترة الماضية بتحقيق الفوز على مانشستر سيتي اليوم للعبور إلى نصف نهائي كأس الرابطة الانجليزية المحترفة، والأهم من ذلك هو استعادة الثقة بالعودة إلى سكة الانتصارات من جديد.

وتأهل آرسنال إلى هذا الدور بعد إقصاءه صاحب الرقم القياسي في تحقيق البطولة “ليفربول” بركلات الترجيح.

ويغيب توماس بارتي وجرانيت تشاكا عن آرسنال بسبب الإصابة، بينما أصبحت مشاركة “بيير إيمريك أوباميانج” في محل شك بعد تعرضه لإصابة خفيفة.

في المقابل لن يتنازل مانشستر سيتي عن بطاقة العبور لنصف النهائي بسهولة، وسيبحث عن تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على تحقيق اللقب الرابع على التوالي.

وعبر مانشستر سيتي إلى هذا الدور على حساب “بيرنلي” إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف دون رد في دور 16.

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آرسنال – مانشستر سيتي

????كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (دور 8)

????️ملعب الإمارات

⌚تبدأ في الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش.

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