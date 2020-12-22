بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وفيورنتينا” في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 22-12-2020 ضمن الجولة 14 من الدوري الايطالي.

ينقل البث المباشر لمباراة “يوفنتوس وفيورنتينا” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 3 البرتغالية.

وتقام مواجهة يوفنتوس وفيورنتينا على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “فيدريكو لا بينا”، وتنطلق في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

يدخل يوفنتوس مباراته اليوم امام “فيورنتينا” في الدوري الإيطالي بعد فوزه في خمس من آخر ست مباريات تنافسية في جميع المسابقات، وشهدت خمسة من تلك المباريات تسجيل اهداف بمعدل 2.5 هدف في كل مباراة.

ولم يهزم “يوفنتوس” في الدوري الايطالي هذا الموسم على أرضه، حيث تعادل في مباراتين وحقق الفوز في 4، ويتواجد في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة.

في المقابل، لم يتذوق فيورنتينا طعم الفوز في اخر 8 مباريات في الدوري الايطالي، خسر 4، وتعادل في مثلهما، ويقبع في المركز 16، وبفارق 4 نقاط عن مناطق الهبوط.

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يوفنتوس – فيورنتينا

????الدوري الايطالي (الجولة 14)

????️ملعب أليانز ستاديوم

⌚تبدأ في الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش.

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