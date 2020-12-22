الامارات | ليفاندوفسكي: لم أصل لمكانة ميسي ورونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي: لم أصل لمكانة ميسي ورونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لا يرى الهداف البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي أنه يحتل نفس مكانة النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي رغم تفوقه عليهما بحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام.

وقال ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لمجلة "فرانس فوتبول" اليوم الثلاثاء "ميسي ورونالدو يحتلان المكانة نفسها في القمة منذ فترة طويلة، هذا يجعلهما لاعبين استثنائيين، لا أرى نفسي في نفس مكانتهما".

وأضاف "لكن إذا نظرت إلى إحصائيات العام الحالي والإحصائيات السابقة فإنني أعتقد بأنني جيد للغاية فيما يتعلق بالأداء والأهداف التي أحرزها".

وتصدر ليفاندوفسكي /32 عاما/ قائمة هدافي البوندسليجا وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا ليقود بايرن ميونخ للفوز بالألقاب الثلاثة في الموسم الماضي بجانب لقب كأس السوبر الأوروبي وكأس السوبر الألماني.

واقتسم ميسي هداف برشلونة الإسباني ورونالدو هداف يوفنتوس الإيطالي جائزة أفضل لاعب في العالم فيما بينهما في أخر 11 عاما، بواقع ست جوائز للأرجنتيني وخمس للبرتغالي قبل أن يحصد ليفاندوفسكي الجائزة هذا العام.

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