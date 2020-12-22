الامارات | إيقاف سفر الفرق الرياضية المصرية والاعتذار عن المشاركة في البطولات الودية

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شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف سفر الفرق الرياضية المصرية والاعتذار عن المشاركة في البطولات الودية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأول الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة أحمد مجاهد إيقاف سفر جميع الفرق الرياضية حتى إشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة.
كما أعلن اتحاد الكره المصري في بيان رسمي نشره على حسابه الألكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه تم إرجاء تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و 2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين.
وأضاف البيان: "تقرر تكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل".
وأوضح: "نظرا لاقتراب الاحتفال بمئوية الاتحاد المصري لكرة القدم خلال عام 2021 ، تقرر تشكيل اللجان الخاصة بذلك لضمان خروج الاحتفال بالشكل الذي يليق بعراقة وتاريخ الاتحاد المصري، وتكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع المقبل"
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