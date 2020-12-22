شكرا لقرائتكم خبر عن قرار قضائي جديد في طعن مرتضى منصور على قرارات اللجنة الأوليمبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنظر الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري الطعن المقام من مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك الموقوف، على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد، وذلك بجلسة ٢٧ ديسمبر الجاري الاحد المقبل.

كانت محكمة القضاء الإداري قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.

يذكر أن مرتضي منصور أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات، وقال فيه أن «القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلي غير سند صحيح من القانون، كما انه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته».

