شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الليبي يعلن تشكيله لمباراة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جورجي دا كوستا، المدير الفني للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد الليبي، تشكيل فريقه لخوض لقاء بيراميدز المصري، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، في ذهاب دور الـ32 الأول لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف استاد الإسكندرية المواجهة بين الفريقين بعد أن طلب الاتحاد الليبي إقامة المباراة على هذا الملعب، بعد أن تعذر الحصول على موافقة الاتحاد الإفريقي «كاف» بإقامتها في ليبيا.

وجاءت تشكيلة الاتحاد الليبي كالتالي:

حراسة المرمى: معاذ اللافي.

خط الدفاع، ناجي درا، عبدالعزيز الصويعي، سند الكوري، المهدي الهوني.

وفى الوسط، صهيب بن سليمان، عمر الخوجة، على سلامة، ربيع الشادي.

وفي الهجوم، على مادي، معاذ عيسى.

ويجلس على مقاعد البدلاء الحارس محمد الفرجاني وعبدالرحيم التريكي وعمران سالم وعبدالمالك عبيد ومروان الصويعي ويوسف كاره وبشير كرامي.