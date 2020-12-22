شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: طموحنا التواجد فى المربع الذهبى.. والحصول على بطولة هذا الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى محمد الخولى نائب رئيس مجلس إدارة النادى المصري البورسعيدى، سعادته البالغة بعد الفوز الكبير الذى حققه الفريق على نادى أسوان فى مباراة الجولة الثالثة من الدورى العام، والتى جمعت الفريقين مساء أمس وانتهت بفوز المصرى بثلاثية نظيفة.

وقال الخولى فى تصريحات إذاعية، "أبارك لجماهير النادى المصرى، فوز مهم على أسوان، خصوصا أن الموسم الحالى صعب للغاية وجميع الأندية حضرت نفسها بشكل جيد، وهناك تقارب كبير فى المستوى الفنى، وهناك صعوبة بالغة فى حصد نقاط أى مباراة، وطموحنا ليس له حدود، الطبيعى اننا نرغب فى التواجد بالمربع الذهبى، ولكن طموحنا كبير ونأمل فى تحقيق بطولة، هذه هى السنة الأخيرة للمجلس المنتخب ونتمنى تحقيق لقب للجماهير".

أضاف، "فى ظل الإمكانيات المادية الضخمة لبعض الأندية نواجه صعوبات، ولكن على ماهر مدير فنى محترم والتعاقد معه كان قرارا موفقا جدا هو قائد على أعلى مستوى وإضافة للنادى، والمصرى أيضا إضافة قوية له".